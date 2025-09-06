12 Dev Adam Çeyrek Finale Geçti

EUROBASKET 2025 HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) heyecanı sürüyor. A Grubu’nu lider bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Letonya’nın Arena Riga stadyumunda gerçekleşen karşılaşmayı 85-79’luk sonuçla A milli takım kazandı. Bu galibiyetle milliler çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE POLONYA-BOSNA HERSEK MAÇININ GALİBİYLE

Ay-yıldızlılar çeyrek finalde 9 Eylül Salı günü Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek.

İSVEÇ İLK YARIDA ÜSTÜN HER ZAMAN

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsveç, 2. dakikada 6-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti. Cedi Osman’ın katkı sağlamasına karşın A Milli Takım savunmada istediği performansı gösteremedi. İsveç yüksek şut yüzdesiyle oynayarak ilk çeyreği 23-20 önde kapattı.

İKİNCİ PERİYOTTA DEĞİŞEN DURUM

İkinci çeyrekte, ay-yıldızlı takım toparlanmaya çalıştı ancak İsveç, topu çok iyi çevirdi ve doğru atışlarla soyunma odasına 42-37 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA A MİLLİ TAKIMIN YÜKSELİŞİ

Üçüncü çeyrekte Türkiye, savunmasını güçlendirerek Ercan Osmani’nin 25. dakikada attığı basketle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 46-44. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden Türkiye, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkararak 61-50’ye getirdi ve çeyreği 63-55 önde tamamladı.

DÖRDÜNCÜ PERİYOTTA DİNLENME ANLARI

Son çeyrekte İsveç, pota altından bulduğu basketlerle yeniden toparlandı ve Hakanson’ın üçlük isabetsiyle 34. dakikada durumu eşitledi: 69-69. Karşılaşmanın kalan bölümü heyecan dolu anlara sahne olurken, Cedi Osman ve Alperen Şengün’ün kritik sayıları sonucunda Türkiye, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN ÖNE ÇIKAN PERFORMANSI

Maçta Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt ile en dikkat çeken isim oldu. Cedi Osman 17 sayı, Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. İsveç’ten Hakanson 16, Larsson ve Gaddefors ise 15’er sayı kaydetti.

SKOR DAĞILIMI VE HAKEMLER

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim

İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie 1.

1. periyot: 20-23

Devre: 37-42

3. periyot: 63-55

Beş faulle çıkan: 39.20 Andersson (İsveç)