12 Dev Adam Çeyrek Finale Yükseldi

2025 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın heyecanı devam ediyor. A Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’nu 4. sırada bitiren İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Letonya’daki Arena Riga’da gerçekleştirilen bu mücadelenin kazananı, 85-79’luk skorla Türkiye oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselme hakkı kazandı.

ÇEYREK FİNAL VE MAÇ TARİHİ

A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

İSVEÇ İLE BAŞLARDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Maçın başlangıcında İsveç etkili oynayarak 2. dakikada 6-0’lık bir seri yakaladı. Cedi Osman ile skor üretmeye başlayan A Milli Takım, savunmada istediği performansı gösteremedi. Bu sırada İsveç, yüksek yüzdeli oyunuyla ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA ÜSTÜNLÜKLE GİRDİLER

İkinci çeyrekte ay-yıldızlı ekip toparlanmaya çalışırken, İsveç doğru atışlar ve topu iyi çevirerek soyunma odasına 42-37 önde gitti.

BASKETBALLDA GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü periyotta savunmasını artıran Türkiye, İsveç’in skor üretmekte zorlandığı sırada Ercan Osmani’nin 25. dakikada attığı basketle ilk kez öne geçti: 46-44. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden Milli Takım, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkararak 61-50 öne geçti ve çeyreği 63-55 kapattı.

SON ÇEYREKTE HEYECAN DORUKTA

Son çeyrekte İsveç pota altından bulduğu basketlerle toparlanmaya başladı ve 34. dakikada Hakanson’un üçlük isabeti ile 69-69 eşitliği sağlamış oldu. Müsabakanın kalan bölümü yüksek bir heyecanla geçerken, Türkiye Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bularak maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN PERFORMANSI

Müsabakada en skorer isim olan Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribauntla öne çıktı. Cedi Osman 17 sayı, Ercan Osmani ise 14 sayı ve 9 ribaunt ile takıma önemli katkılarda bulundu. İsveç’le bu mücadelede Hakanson 16, Larsson ve Gaddefors 15’er sayı kaydetti.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim.

İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie 1.

Periyot skorları: 20-23, Devre: 37-42, 3. periyot: 63-55.

Beş faulle çıkan: 39.20 Andersson (İsveç).