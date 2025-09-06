12 Dev Adam Çeyrek Finale Yükseldi

EUROBASKET 2025 HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) heyecanı devam ediyor. A Grubu’nu lider bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Letonya’nın Arena Riga stadyumunda gerçekleştirilen mücadelede, milliler rakibini 85-79’luk skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALLE İLGİLİ DETAYLAR

A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya ve Bosna-Hersek arasındaki müsabakanın galibi ile 9 Eylül Salı günü mücadele edecek.

Karşılaşmaya hızlı ve etkili bir başlangıç yapan İsveç, 2. dakikada 6-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti. Cedi Osman ile sayı üretmeye çalışmasına rağmen, savunmada istediği performansı sergileyemeyen A Milli Takım, İsveç’in yüksek şut yüzdesi ile oynamasına engel olamayarak ilk periyodu 23-20 geride tamamladı.

İKİNCİ PERİYOTTAKİ DURUM

İkinci çeyrekte biraz daha toparlanan ay-yıldızlı ekip, karşısında topu iyi çeviren ve doğru atışlar bulan İsveç, devreye 42-37 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GELİŞMELER

Üçüncü çeyrekte savunmasını sıkılaştıran Türkiye, 25. dakikada Ercan Osmani’nin attığı basket ile ilk kez öne geçti: 46-44. Organize hücumlarla sayı üretmeyi sürdüren milliler, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkararak durumu 61-50 yaptı. Milliler, çeyrekte İsveç’e sadece 2 sayı atma izni vererek, 63-55 önde kapattı.

MÜSABAKANIN SON ÇEYREĞİ

Son çeyrek başladığında İsveç, pota altından bulduğu basketlerle yeniden toparlandı. 34. dakikada Hakanson’ın üçlük isabeti ile eşitlik sağlandı: 69-69. Kalan bölüm büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerin atıldığı bu bölümde, Cedi Osman ve Alperen Şengün ile belirleyici sayılar bulan Türkiye, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Müsabakada Alperen Şengün 24 sayı ve 16 ribauntla en skorer oyuncu oldu. Cedi Osman 17 sayı, Ercan Osmani 14 sayı ve 9 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı. İsveç’te ise Hakanson 16, Larsson ve Gaddefors 15’er sayı attı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim

İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie 1.

1. periyot: 20-23

Devre: 37-42

3. periyot: 63-55

Beş faulle çıkan: 39.20 Andersson (İsveç)