12 Dev Adam Çeyrek Finale Yükseldi

2025 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu sürüyor. A Grubu’nun lideri A Milli Erkek Basketbol Takımı ile B Grubu’nu 4. sırada bitiren İsveç, son 16 turu mücadelesinde bir araya geldi. Letonya’nın Arena Riga’sında gerçekleştirilen karşılaşmada Türkiye, 85-79’luk bir skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNAL TARİHİ

A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek maçının kazananı ile 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.

İSVEÇ ÖNDE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsveç, ilk iki dakikada 6-0’lık bir üstünlük sağladı. Cedi Osman’ın katkılarıyla skor üretmeye çalışan A Milli Takım, savunmada etkin olamayarak İsveç’in yüksek yüzdeli oyununa karşı ilk periyodu 20-23 kaybetti.

SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİRDİLER

İkinci çeyrekte A Milli Takım toparlanmaya çalışırken, İsveç doğru atışlar ve iyi top çevirme becerisi ile soyunma odasına 42-37 önde girdi.

GERİ GELİP ÖNE GEÇTİLER

Üçüncü periyotta savunmasını güçlendiren Türkiye, İsveç’in skor üretmesini zorlaştırdı. Ercan Osmani’nin 25. dakikada kaydettiği basketle A Milli Takım, 46-44 ile karşılaşmada ilk kez öne geçti. Organize hücumlar ile oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, 29. dakikada farkı iki hanelere çıkararak 61-50 önde tamamladı.

MÜSABAKA HEYECANLA GEÇTİ

Son çeyrekte İsveç, pota altından bulduğu sayılarla etkinliğini artırdı. Hakanson’un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 34. dakikada beraberliği sağladı: 69-69. Müsabakanın geri kalanı, karşılıklı basketler ile heyecan dolu geçti. Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bulan Türkiye, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale yükselmiş oldu.

ALPEREN EN SKORER İSİM OLDU

Karşılaşmada Türkiye’nin en skorer ismi Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaunt ile öne çıktı. Cedi Osman 17 sayı, Ercan Osmani ise 14 sayı ve 9 ribaunt ile galibiyete önemli katkı sağladı. İsveç’te ise Hakanson 16, Larsson ve Gaddefors ise 15’er sayı kaydetti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim

İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie 1.

1. periyot: 20-23

Devre: 37-42

3. periyot: 63-55

Beş faulle çıkan: 39.20 Andersson (İsveç)