12 Dev Adam’ın Yarı Final Raki Belli

A MİLLİ TAKIM, YARI FİNALE ADINI YAZDIRDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşarak mücadele etti. Riga’da gerçekleşen bu karşılaşma, millilerin 91-77’lik skoru ile sonuçlandı ve 12 Dev Adam yarı finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar’ın ardından yapılan Litvanya-Yunanistan karşılaşmasıyla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi belirlenmiş oldu. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık skorla mağlup ederek millilerin yarı finaldeki rakibi oldu. Bu önemli karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

24 YIL ARADAN SONRA YARI FİNAL SEVİNCİ

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 2001’de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl aradan sonra bir kez daha yarı finale adını yazdırmayı başardı. Ay-Yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69 skorla mağlup olarak ikinciliği elde etmişti.

68 YILDA BİR, 7’DE 7 BAŞARISI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Milliler, son olarak EuroBasket 1957’de peş peşe 7 galibiyet kazanarak bu başarıyı tekrarlamış oldu. 1957 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım 9. sırayı elde etmişti.