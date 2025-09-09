“12 Dev Adam Yarı Finalde”

YENİLMEZ YOLA DEVAM

A Milliler, EuroBasket 2025’te hiç kaybetmeden 7 maçta 7 galibiyet alarak yoluna devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 12 Dev Adam, Polonya’yı 91-77’lik skorla mağlup etti.

YARI FİNALDE LİTVANYA-YUNANİSTAN GALİBİYLE BULUŞACAK

Bu zaferle Milliler, adını yarı finale yazdırmış oldu. Türkiye, 12 Eylül Cuma günü, Litvanya ve Yunanistan arasındaki maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

İLK PERİYOTDA BAŞA BAŞ MÜCADELE

Karşılaşmanın ilk periyodunda Polonya, köşelerden kaydettiği üç sayılık atışlarla rakip potada skor bulurken, A Milli Takım ise organize hücumlarla pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadele içinde geçen ilk çeyrek 19-19 berabere tamamlandı. İkinci çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı katkıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı artırarak soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk çeyrekte bir sayı kaydedemeyen Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayıyı buldu.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 21 SAYIYLA AÇILDI

Üçüncü çeyrekte de hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 61-40. Kalan bölümde bir nebze toparlanan Polonya, farkı 15 sayıya indirdi ve Milliler son bölüme 65-50 önde girdi.

KAZANAN TARAF TÜRKİYE

Son çeyrekte Türkiye, Larkin’in katkısıyla skor üretmeye devam etti. Polonya, Milli Takıma Loyd ile yanıt vererek 37. dakikada farkı 8 sayıya düşürdü: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi’nin dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle ay-yıldızlılar, maçı 91-77 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.