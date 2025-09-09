12 Dev Adam Yarı Finalde Başarılı

A MİLLİLER YENİLGİSİZ YOLA DEVAM EDİYOR

A Milliler, EuroBasket 2025’te 7 maçta 7 galibiyetle ilerlemekte ve yenilgisiz bir performans sergiliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız çeyrek finalde Polonya ile karşılaşarak önemli bir mücadeleye imza attı. Bu karşılaşmada 12 Dev Adam, Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

YARI FİNALE YÜKSELİŞ

Türkiye, 12 Eylül Cuma günü Litvanya ve Yunanistan maçının galibiyle yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Çeyrek finaldeki performansı ile dikkat çeken A Milli Takım, büyük bir başarıya imza atarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk periyotunda Polonya, köşelerden kaydettiği 3 sayılık atışlarla skor bulurken, A Milli Takım organize hücumlarla pota altında etkili oynadı. Başa baş giden mücadelenin ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte Türkiye, etkili bir başlangıç yaparak 5 oyuncusundan aldığı katkıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde skoru artıran ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 21’E ÇIKTI

İlk çeyrekte hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti. Üçüncü periyot boyunca hızla devam eden A Milli Takım, dış atışlarla bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 61-40. Son bölümde Polonya biraz toparlansa da, milliler son periyoda 65-50 önde girdi.

GALİBİYET GELDİ

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile etkili bir oyun sergiledi. Polonya, Milli takıma Loyd’un performansıyla karşılık vererek 37. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 78-70. Ancak kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi’nin dış atışlardan bulduğu kritik basketler, ay-yıldızlıların 91-77 galip gelmesini sağladı ve yarı finale yükselmelerini kesinleştirdi.