12 Dev Adam Yarı Finalde Belli Oldu

A MİLLİ TAKIM YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Riga’da gerçekleştirilen bu önemli müsabaka, millilerin 91-77’lik bir galibiyetle sonuçlandı. 12 Dev Adam, bu skorla birlikte yarı finale adını yazdırmayı başardı. Millilerin maçından sonra oynanan Litvanya-Yunanistan karşılaşmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık bir skorla yenerek milli takımın yarı finaldeki rakibi oldu. Sırasıyla karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

24 YIL SONRA YARI FİNAL HEYECANI

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale yükselme mutluluğu yaşadı. EuroBasket 2001’de ev sahipliği yaptığı turnuvada, ilk defa son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrar elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69’luk skorla mağlup olarak ikinci oldu.

68 YILDA İKİNCİ KEZ 7’DE 7

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 7 galibiyet elde ederek bu başarıyı 68 yıl aradan sonra tekrarladı. Son olarak EuroBasket 1957’de peş peşe 7 maç kazanma başarısını gösteren milli takım, aradan geçen bu uzun süre sonrası tekrar aynı başarıyı yakaladı. 1957 Avrupa Şampiyonası’nı ise 9. sırada tamamlamıştı.