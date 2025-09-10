12 Dev Adam Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARI FİNALLERE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile mücadele etmişti. Riga’da gerçekleştirilen bu müsabakanın sonucu, millilerin 91-77’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skor, 12 Dev Adam’ın yarı finale yükselmesini sağladı. Maçın ardından oynanan Litvanya-Yunanistan karşılaşması, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yarı finaldeki rakibini belirledi. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık skorla yenerek, yarı finalde A Milli Takım’ın rakibi oldu. İki takım arasındaki karşılaşma 12 Eylül Cuma günü gerçekleşecek.

24 YIL SONRA YENİDEN YARI FİNALDE

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale adını yazdırma başarısını elde etti. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen EuroBasket 2001’de ilk kez son dört takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra bu başarıyı tekrar elde etmeyi başardı. 2001 Avrupa Şampiyonası’ndaki finalde Yugoslavya’ya 78-69’luk skorla yenilerek ikincilikle yetinmişti.

68 YIL SONRA TARİHİ BAŞARI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Son olarak EuroBasket 1957’de üst üste 7 takip eden galibiyet elde eden milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamış oldu. 1957 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım, turnuvayı 9. sırada tamamlamıştı.