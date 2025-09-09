12 Dev Adam, Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNALDE POLONYA’NIN ÜSTESİNDEN GELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Riga’da gerçekleştirilen karşılaşma, millilerin 91-77’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte, 12 Dev Adam yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından oynanan Litvanya ile Yunanistan arasındaki müsabakadan sonra A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi netleşti. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık skorla mağlup ederek A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi oldu. Karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü yapılacak.

24 YIL SONRA YENİDEN YARI FİNAL

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001’de ilk defa son dört takım arasına girmeyi başaran milliler, 24 yıl sonra tekrar yarı finale yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

68 YILDA 7’DE 7 BAŞARI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 68 yıl aradan sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Son olarak EuroBasket 1957’de üst üste 7 maç kazanan milli takım, bu başarıyı 68 yıl aradan sonra tekrarlamayı başardı. Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası’nı 9. sırada tamamlamıştı.