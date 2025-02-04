12 İlde Kara Para Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 37

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘kara para’ aklama suçlamasıyla 37 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunu önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin 93 paravan şirket ile birlikte, suç örgütleri tarafından elde edilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlendi.

KAÇAK PARA DOLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Elde edilen verilere göre, bu yapılanmalar aracılığıyla “kara para” aklandığı ve 9 milyar lira değerinde yasa dışı paranın dolanımda olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takipler atlatılarak, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. ile birlikte 37 şüpheli gözaltına alındı.

DETAYLAR GİDEREK BELİRGİNLEŞİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu üzerine çalışmalarını sürdürdü. Yapılan incelemelerde, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirketle birlikte kara para akladığı tespit edildi. Ayrıca, bu şüphelilerin, suç örgütleri tarafından elde edilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerine dayanan gelirleri, yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil olmak üzere belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.