13 Ürün Menüden Kaldırılacak

MENÜ DEĞİŞİKLİKLERİ VE HEDEFLER

Starbucks, 4 Mart tarihi itibarıyla menüsünden 13 farklı ürünü kaldırmayı planlıyor. Firmanın bu ürünlerin satışlarının düşük olduğunu ve hazırlanmasının karmaşık olduğunu belirtmesi, daha basit ve popüler ürünlerle müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedeflediği anlamına geliyor. Menüsünden kaldırılacak ürünler arasında “Iced Matcha Lemonade”, “Espresso Frappuccino” ve “Royal English Breakfast Latte” gibi seçenekler yer alıyor.

YENİ ÜRÜNLER VE MEVSİMLİK DEĞİŞİKLİKLER

Starbucks, bazı ürünleri menüsünden çıkarmanın yanı sıra, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan “Cortado” ve yakında satışa sunulacak “Iced Cherry Chai” gibi yeni ürünleri koruyacağını açıkladı. Ayrıca, mevsimlik spesiyallerde de herhangi bir değişiklik olacağı düşünülmüyor. Bu durum, firmanın mevcut menu çeşitliliğini dengede tutma çabasını gösteriyor.

ŞİRKET STRATEJİSİ VE İŞTEN ÇIKARMALAR

Starbucks CEO’su Brian Niccol, Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir mektupta, 1.100 çalışanının işten çıkarılacağını ve bazı açık pozisyonların kapatılacağını duyurdu. Niccol, bu adımların şirketin verimliliğini artırmayı, karmaşıklığı azaltmayı ve daha iyi entegrasyon sağlamayı amaçladığını vurguladı. Bu değişikliklerle birlikte Starbucks’ın 2025 mali yılı sonuna kadar ABD operasyonlarında yüzde 30’luk bir düşüş yaşaması bekleniyor.