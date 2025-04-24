13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

ANTALYA’DA KAYIP ÇOCUĞUN AILESİ POLİSE BAŞVURDU

Antalya’nın Serik ilçesinde, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmeyen 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’un ailesi, çocuklarının bulunması amacıyla emniyete müracaat etti. Yapılan ihbar üzerine, çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili 2 çocuğun ifadesi alındı. Bu çocuklar, bisikletle birlikte Burmahancı Mahallesi’ndeki sulama kanalı kenarına gittiklerinde Sefa’nın suya düştüğünü ve ardından akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ekipler, çocukların belirttiği lokasyonda Sefa’nın bisikletini buldu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Glavuz’un kaybolduğu alan jandarma sorumluluğunda olduğu için, soruşturmayı jandarma ekipleri yürütmeye başladı. Kanalda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ve İHH ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdü.

SEFA’NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, Sefa’nın bisikletinin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride, genç çocuğun cansız bedenine ulaştı. Bulunan cenaze, Serik’teki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Ardından, cumhuriyet savcısının incelemesinin hemen sonrasında cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.