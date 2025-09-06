13 Yaşındaki Kızı Evlendirdiler

DURUŞMA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bir televizyon programında yer alan Ö.İ., canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini açıklaması üzerine bu durum ihbar olarak kaydedildi. Bursa’da yer alan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla birlikte, İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Evlilik yapan K.K., damadın babası E.K. ve annesi E.K. gözaltına alındı ve duruma ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yasal süreç devam ediyor.