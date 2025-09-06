Gündem

13 Yaşındaki Kızı Evlendirdiler

13-yasindaki-kizi-evlendirdiler

DURUŞMA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bir televizyon programında yer alan Ö.İ., canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini açıklaması üzerine bu durum ihbar olarak kaydedildi. Bursa’da yer alan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla birlikte, İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Evlilik yapan K.K., damadın babası E.K. ve annesi E.K. gözaltına alındı ve duruma ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yasal süreç devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail, Tıbbi Malzeme Girişini Engelliyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tıbbi malzeme girişini engellemesi, bölgedeki sağlık krizini derinleştirerek kronik hastaların yaşamını tehlikeye soktu.
Manşet

“En Net Görüntüler: 3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızdır”

Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nden geçen gizemli bir gök cisminin daha önceki tüm net görüntülerini gün yüzüne çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.