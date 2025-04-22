132 Ofis Kapatılacak, 734 Ofis Var!

ABD Dışişleri Bakanlığı Yeni Bir Yapılanma Sürecine Giriyor

ABD’de Trump yönetimi, “gereksiz” görülen mekanizmaları kapatmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığın daha etkin, daha yalın ve ulusal çıkarlara daha sadık hale gelmesi amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattıklarını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Rubio, Amerikan dış politikasının “Önce Amerika” ilkesi doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini vurguladı. Rubio, mevcut dışişleri yapılanmasının gereğinden fazla şişkin olduğunu, bürokratik ve küresel güç rekabetine yanıt vermekte yetersiz kaldığını savunarak, bu durumu değiştirmek için harekete geçtiklerini belirtti.

DAHA ÇEVİK VE STRATEJİK BİR YAPI

Yeni dönemde bakanlığın daha çevik, daha stratejik ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapıya kavuşturulacağına dikkat çeken Rubio, “21. yüzyılın zorluklarına uygun bir Dışişleri Bakanlığı inşa ediyoruz” dedi. Planlanan reformlar kapsamında bölgesel birimlerin birleştirileceğini, işlevini yitirmiş ya da ABD’nin temel çıkarlarıyla örtüşmeyen programların ve ofislerin kapatılacağını ifade etti.

AMERİKA’YA DAYALI DİPLOMASİ ANLAYIŞI

Rubio, son yıllarda bazı bürokratik yapıların Amerikan çıkarları yerine ideolojik gündemlere hizmet ettiğini savunarak, “Yeni dönemde odak noktamız yalnızca Amerika’nın çıkarları olacak” açıklamasında bulundu. Bakanlık, dünya genelindeki 734 ofisinden 132’sini kapatmayı planlıyor. Ayrıca Washington merkezli yaklaşık 700 pozisyonun kaldırılması gündemde. Bu değişikliklerle birlikte, hem fiziksel alan hem de personel sayısında önemli bir küçülmeye gidileceği bildirildi. Reform kapsamında, savaş suçları ve küresel çatışmalar gibi alanlara odaklanan bazı ofislerin de faaliyetlerine son verileceği ifade edildi.

DEĞİŞİMLER ANİ İŞTEN ÇIKARMALARA YOL AÇMAYACAK

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, bu değişimlerin ani toplu işten çıkarmalar anlamına gelmeyeceğini, fakat bireysel görev kayıplarının olabileceğini aktardı. Daha önce Amerikan basınında çıkan haberlerde de ABD’nin bazı ülkelerdeki diplomatik misyonlarında bütçe ve personel azaltımına gidileceği öne sürüldü.