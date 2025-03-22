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14 Kilo Altınla Bulgaristan’da Yakalandı

14-kilo-altinla-bulgaristan-da-yakalandi

ROMANYA’DAN GELEN TIR SÜRÜCÜSÜNDE KAÇAK ALTIN BULUNDU

Romanya’dan Türkiye’ye TIR ile giriş yapmak isteyen M.O. isimli sürücü, Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Kapısı’nda çıkış yaparken Bulgar gümrük memurları tarafından yapılan detaylı bir incelemede, ayakkabılarında ve vücudunda sarılı halde yaklaşık değeri 6 milyon euro olan 14 kilo 266 gram kaçak altın külçesi ele geçirildi.

BULGAR GÜMRÜK MEMURLARI DURUMU FARK ETTİ

Söz konusu TIR sürücüsünün altın külçelerini vücuduna yapıştırdığı ve ayakkabılarının içine gizlediği tespit edildi. Bulgaristan gümrükleri, bu şekilde bir rekorla karşılaştı. İlk kez tek bir kişi üzerinde bu kadar miktarda altın ele geçirildiği öğrenildi. Sürücünün Türkiye’den eşya almak amacıyla kargosuz bir şekilde seyahat ettiği belirtildi. Kaçak altınlara el konulurken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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