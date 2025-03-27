14 Kişinin Mal Varlığına El Konuldu

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLANDI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine, yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. 14 şüphelinin mal varlıklarına el konulması dikkat çekiyor. El konulan mal varlıkları arasında Murat İlbak, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi kişilerin isimleri bulunuyor.

YETKİLİ KURUL ŞİRKETLERE DE EL KOYDU

Başsavcılığın yaptığı açıklama, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu’na ait inşaat firmalarına da el konulduğunu belirtiyor. El konulan firmalardan biri Furkan Remzi Ceylan’a ait İSCON İnşaat, diğerleri ise Ali Nuhoğlu’nun kontrolünde bulunan Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat.

İMAMOĞLU’NA AİT ŞİRKETLER DE ETKİLENDİ

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki gün yapılan işlemlerle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el konulmuştu. El konulan diğer şirketler ise şu şekilde sıralanıyor: BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.