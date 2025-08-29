15 Bin Öğretmen Alım Sonuçları Açıklandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunu yayımlayarak, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinin başladığını duyurdu. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmeye başlanmış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde sona ermiştir. Bu çerçevede, 19 kontenjan millî sporculara ayrılırken, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday sözlü sınavlara katılma hakkı kazanmıştır. Adaylardan 30 bin 850’si sınavlara iştirak etmiş ve bu katılım oranı %88,44 olmuştur. Sözlü sınavlarda, adayların ve görevlilerin kimlik bilgileri gizli tutulmuş, süreç ise kamera ile kaydedilmiştir. Sorular ise elektronik kura ile belirlenmiştir.

SINAV SÜRECİ VE SORULAR

Adayların sınavlarına ilişkin temel bilgilendirme, 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan rehberle yapılmıştır. Bu rehber doğrultusunda; adaylara, Eğitim bilimleri alanından 1, Genel kültür alanından 1 ve kendi alanlarıyla ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru yöneltilmiştir. Soruların belirlenmesi, komisyondan bağımsız olarak adaylar tarafından gerçekleştirilmiştir. Adayların verdiği sözlü cevaplar değerlendirmeye alınırken, bunların el yazısıyla yazılması da belirlenmiştir. Ayrıca, sözlü sınav süreci, ses ve görüntü kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Adayların cevapları, dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına yansıtılmış ve puanlamalar, belirlenen kriterlere göre yapılmıştır.

Sınav sürecinde, adayların kimlik bilgileri gizli tutulmuş, komisyon üyeleriyle herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır. Adayların sınav belgelerinde kimlik bilgilerine yer verilmezken, sadece sistem tarafından oluşturulan “başvuru numarası” kullanılmıştır. Sınav komisyonları, eğitim bilimleri alanında görevli, mevzuat gereği şube müdürü ve üstü kadrolardaki eğitim yöneticilerinden oluşmuştur. Sözlü sınav sonuçları, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanan başarı puanlarıyla belirlenmiştir.

Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi aracılığıyla sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebileceklerdir. Adaylar, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında sonuçlara itirazlarını Bakanlık tarafından açılacak “İtiraz Başvuru Modülü” üzerinden yapabileceklerdir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçları 3 Ekim 2025 tarihinde açıklanacaktır. Değerlendirme sonuçları yazılı olarak ilgili adaylara bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.