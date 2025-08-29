15 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÜRECİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, gerçekleştirilmekte olan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı çerçevesinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır.” denildi. Sözlü sınavların, 23 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 20 Ağustos 2025 tarihine kadar sürdüğü belirtildi. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanının millî sporculara ayrıldığı ve 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 adayın sözlü sınava katılım hakkı kazandığı ifade edildi. Katılım oranı ise %88,44 olarak kaydedildi.

SINAV SÜRECİ AÇIKLAMA DETAYLARI

Adayların ve görevlilerin isimlerinin gizli tutulduğu, sürecin kamera ile kaydedildiği ve soruların elektronik kura ile belirlendiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber” hazırlanarak, 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlandığı kaydedildi. Mevzuat gereği, adaylara eğitim bilimleri alanından 1, genel kültür alanından 1 ve kendi alanı ile ilgili 1 soru olmak üzere toplam 3 soru sorulduğu belirtildi.

SORULARIN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRME

Soruların, komisyondan bağımsız olarak salona giriş akabinde adaylar tarafından elektronik kura ile belirlendiği vurgulandı. Adayların cevaplarının, istemeleri durumunda soru-cevap kâğıdına kendi el yazıları ile yazabilecekleri ifade edildi. Sözlü sınav sürecinin görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kaydedilmesi sağlandı. “Adayın elektronik kura ile belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına yansıtılmıştır” denildi.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ SÜRECİ

Sözlü sınav sonuçlarının, Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’sinin dikkate alınarak hesaplandığı duyuruldu. Adaylar, sonuç bilgilerini öğrenmek için Bakanlığın internet adresinden e-Devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. İtiraz süreci ise, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında Bakanlığın web sitesi üzerinden yapılacak olup, itirazlar 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacak. Sonuçlar, sözlü sınavın yapıldığı il millî eğitim müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.