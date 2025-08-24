15 İnsan Saydı: Aşiret Düğününde Paralar Uçtu

Gündem

AİLENİN MUTLU GÜNÜ

Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir çifti, Gebze’de düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne 5 binden fazla kişinin katılımı ile gerçekleşen organizasyon, büyük bir coşkuyla kutlandı. Metrelerce uzanan halay zincirinin ardından, aşiret geleneklerine uygun bir takı masası da kuruldu.

Düğünde takılan para ve altınlar, toy babaları olarak bilinen 15 kişiden fazla aile büyüğünün bulunduğu masada sayıldı. Düğüne katılanlar arasında aşiret liderleri, milletvekilleri, STK ve dernek başkanları ile iş insanları yer aldı. Toplamda 5 bin kişinin bulunduğu bu etkinlik, geleneksel unsurlarıyla göz doldurdu.

