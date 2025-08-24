15 Kişi Saydı: Aşiret Düğününde Takı

AİLENİN MUTLULUĞU

Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Gebze’de düzenlenen bir kapalı pazar yerinde düzenlenen düğünle evlendi. 5 binden fazla davetlinin katıldığı bu etkinlikte, uzun bir halay zinciri oluşturuldu ve ardından aşiret kültürüne uygun şekilde bir takı masası kuruldu.

Düğün sırasında takılan para ve altınlar, “toy babaları” denilen 15’ten fazla aile büyüğünün oturduğu masada toplandı ve sayıldı. Etkinliğe, aşiret liderleri, milletvekilleri, STK ve dernek başkanları ile iş insanları gibi birçok tanınmış isim toplam 5 bin kişi ile katıldı.