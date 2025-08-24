Gündem

15 Kişi Saydı: Aşiret Düğününde Takı

15-kisi-saydi-asiret-dugununde-taki

AİLENİN MUTLULUĞU

Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Gebze’de düzenlenen bir kapalı pazar yerinde düzenlenen düğünle evlendi. 5 binden fazla davetlinin katıldığı bu etkinlikte, uzun bir halay zinciri oluşturuldu ve ardından aşiret kültürüne uygun şekilde bir takı masası kuruldu.

Düğün sırasında takılan para ve altınlar, “toy babaları” denilen 15’ten fazla aile büyüğünün oturduğu masada toplandı ve sayıldı. Etkinliğe, aşiret liderleri, milletvekilleri, STK ve dernek başkanları ile iş insanları gibi birçok tanınmış isim toplam 5 bin kişi ile katıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kabine Yine Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü, yarın Bitlis'te törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geleneksel olarak Ahlat'ta bir araya gelecek.
Gündem

Düğün Salonları Denetim Altında

Gelir İdaresi, lüks düğün organizatörleri ve salonlarına yönelik denetim yaparak 3,6 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.