15 Kişi Saydı: Aşiret Düğününde Takı Şaşırttı

DÜĞÜN TÖRENİYLE KUTLANDI

Kars’taki Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Gebze’de gerçekleşen kapalı pazar yerinde muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılım oldukça yoğundu; 5 binden fazla misafir bu özel günde bir araya geldi. Düğün sırasında meydana gelen halay zinciri metrelerce uzadı ve geleneklerle adeta bütünleşti.

PARALAR VALİZLERE SIĞMADI

Düğün esnasında toplanan para ve altınlar, toy babaları olarak adlandırılan 15 kişiden fazla aile büyüğünün bulunduğu masada dikkatlice sayıldı. Düğüne katılan konuklar arasında aşiret liderleri, milletvekilleri, STK ve dernek başkanları ile iş insanları da yer aldı. Toplamda 5 bin kişinin katıldığı bu organizasyon, tarihi ve kültürel dönemlerden gelen geleneklerin yaşatıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı.