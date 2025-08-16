15 Milyon Kişiye Kanser Tarama SMS’i

KANSER SORUNU VE ERKEN TANI

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, kanser, hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarı oranı artıyor ve bu durum, hastaların yaşam sürelerini ve yaşam kalitelerini yükseltiyor. Bu amaçla, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve bu hizmetlere katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması hayata geçirildi.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

SMS İLE BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama doğrultusunda meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süresince kademeli olarak gönderilecek bu SMS’lerde, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. SMS ile bilgilendirilecek yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığında bulunan bireylerden oluşacak. Bu kişiler arasında daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da yer alıyor.