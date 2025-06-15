15 Yaşındaki Çocuğun Başına Scooter Düştü

ANTALYA’DA KAZA ANLARI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, arkadaşıyla deniz keyfi yapmak için Konyaaltı’na gelen 15 yaşındaki Emirhan, evine dönmek üzere yolda yürümeye başladı. Eski merdivenlerden yukarı çıkarken, dik merdivenlerin yarısında iki arkadaş durarak sahil manzarasını izlemeye karar verdi. Bu esnada, Emirhan’ın kafasına varyantın üst kısmından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan bir kiralık scooter düştü. Olayın ardından acı içinde yere yığılan genç için çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri Emirhan’ı bulunduğu yerden sedyeyle ambulansa taşıdı. İlk tedavisi uygulandıktan sonra hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini koruyor. Olay anına tanıklık eden Veli Tokalar, “İki arkadaş burada oturuyordu. Yaklaşık 10-15 metre yukarıdan bir scooter Emirhan isimli çocuğun başına düştü. Başında 3-4 santimetre yarılma vardı, kendisine ilk müdahaleyi vatandaşlarla birlikte yaptık. Sağlık ekiplerine haber verdik, ambulans gelene kadar şuurunu açık tutmaya çalıştık. Sağlık ekipleri kendisini hastaneye götürdüler. Daha önce benzer olaylar yaşandı, buraya bir önlem alınabilir” şeklinde konuştu.