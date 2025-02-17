150 Kişilik Deprem Sitesi Davasında Tahliye

MAHKEMEDE REDDİ HAKİM TALEP EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi’yle ilgili yürütülen davada, 1 tutuklu ve 1 firari toplamda 3 sanık, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Dava, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık müteahhit Ali Babaoğlu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ve müşteki avukatları salonu doldurdu. Ancak daha önce tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari sanık Hacı Mehmet Ersoy duruşmada yer almadı.

KAYIPLARA KARIŞAN SANIK VE HİMAYE SORUNU

Duruşmanın açılışında, mahkeme başkanı, müştekiler ve avukatlarından gelen reddi hakim talebinin dilekçesinin sunulduğunu belirtti. Mahkeme, tarafların konu hakkında görüşlerini almak üzere beyanlarda bulunacaklarını ifade etti. Depremde yakınlarını kaybeden Semra Dinçtürk, mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini savunarak reddi hakim talebinde bulundu. Dinçtürk, “Ben hayatımda ilk defa bir mahkeme salonuna giriyorum. Hukuktan uzak bir insan olarak bile sanığın bu durumu kaçış için kullanacağını öngörebiliyorken, yıllardır bu mesleği yapıyorsunuz, nasıl göremezsiniz?” diyerek tepkisini açıkladı.

RAPORUN ŞAİBELİLİĞİ SORUNU

Müştekilerden İrem Türkmener Karslı, Hacı Mehmet Ersoy’un sağlık nedenleriyle tahliye edilme sürecine dikkat çekerek, “Sanık şu an nerede, hakim bey? Bu mahkemeye güvenebilir miyiz?” sözleriyle mahkemeye yönelttiği eleştirileri yükseltti. Öğretmen Emine Özcan ise, firari sanığın demans raporu almasını eleştirerek, “Davada tüm sorulara net cevap verebilen birinin bir anda demans hastası olarak tahliye edilmesi mümkün mü?” ifadesinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

GERGİNLİK ANLARI YAŞANDI

Müşteki avukatlarından Gülsüm Özdoğru ise tahliye edilen raporun şaibeli olduğuna vurgu yaptı. Özdoğru, sanığın tutukluluğunu kapsayan bir rapor almak için başvurusu olsa da geçiştirilmiş yanıtlar aldığını ifade etti. Müşteki avukatları savunma yaparken sanık avukatlarından gelen yanıtlar, salon içindeki gerginliği artırdı. Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, müştekiler ve avukatların reddi heyet taleplerini görüşülmek üzere bir üst mahkemeye göndermeye karar verip, davayı 12 Haziran tarihine erteledi.