16 Kulübe UEFA, 9 Kulübe Ulusal

TFF’DEN LİSANSLAMA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında elde edilen sonuçları duyurdu. TFF Kulüp Lisans Kurulu, başvuru yapan kulüplerin dosyalarını ulusal ve UEFA standartları çerçevesinde; hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mali kriterler açısından detaylı olarak inceledi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 16 kulübe UEFA lisansı verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, 9 kulüp de ulusal lisans almaya hak kazandı. Kriterleri henüz sağlayamayan 55 kulübe ise eksiklikleri gidermeleri için 30 ila 60 gün arası ek süre tanındı.

UEFA LİSANSI ALAN KULÜPLERİN LİSTESİ

Alınan sonuçlar neticesinde Süper Lig’den UEFA lisansı alan kulüpler şunlar oldu: Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor ve Trabzonspor. 1. Lig’den Uğur Okulları İstanbulspor ve Kadınlar Süper Ligi’nden ise Ankara BB FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ile Trabzonspor UEFA lisansı almaya hak kazandı.

ULUSAL LİSANSA SAHİP OLAN KULÜPLER

Ulusal lisans alan kulüpler arasında Süper Lig’den Sipay Bodrum FK, 1. Lig’den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nün yanı sıra 2. Lig’den Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK yer alıyor. TFF yetkilileri ise lisans sürecinin Türk futbolunun sürdürülebilirliği ve kurumsal gelişimi açısından önemli bir konu olduğunu belirterek, kulüplerin bu bağlamda gerekli kriterleri yerine getirmelerinin teşvik edildiğini vurguladı.