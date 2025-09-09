16 Yaşındaki E.B.’nin Evi Araştırılıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Saldırıda iki polis şehit olurken, iki polis ve üç sivil vatandaş yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde gözaltı sayısı 27’ye ulaştı. Bu kapsamda, saldırıda yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B ile birlikte iki arkadaşı A.K. ve D.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, İstanbul’da yaşayan İran uyruklu K.N. (32), Ankara’da bulunan B.Y. ve C.T. ile Şanlıurfa’da M.A. da operasyonda gözaltına alınan diğer kişiler oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.’nin bağlantılı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ise Esenyurt’ta düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI VE SİLAH

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı yok. Şikayet ya da kayıt yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görülmüştür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek” diye belirtti. CNN Türk, saldırganın yaşadığı evi görüntüledi.

DEDESİNİN AÇIKLAMALARI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, saldırgan E.B.’nin dedesi Hamza Bigül ile sohbet etti. Dede Bigül yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: “Ben bittim. Dün geceden beri gözümde uyku yok. Eren evden çıkarken bana kesinlikle bir şey söylemedi. Karakola gittim bakmak için. Silah seslerine uyandım. Küçük kız kardeşi bile uyandı. Eren’den böyle bir şey beklemiyorduk. Okula giden ve başarılı bir çocuktu. Sakin bir şekilde evde oturuyordu. Aklım almıyor. Önceden tanıdıklar maddi yardım yapıyordu. Onu böyle büyüttüm. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, bana sabır versin.”

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

E.B.’nin dedesi ile yapılan görüşme sırasında, saldırganın sabıka kaydının olmadığı da belirtildi. E.B.’nin annesi ve babasının çalışması nedeniyle dedesi onun bakımını üstlenmiş. Üç katlı bir apartmanda dedesi ile birlikte yaşayan E.B., dedesi ile vakit geçiriyor. Dedesinin yaşadığı travmanın etkisi ise oldukça derin.