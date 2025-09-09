16 Yaşındaki E.B.’nin Evi Sorgulanıyor

İZMİR’DE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 polisin şehit olduğu ve 2’si polis olmak üzere 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi’ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınanların sayısı 27’ye ulaştı. Yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B. ile birlikte, annesi A.B., babası N.B., iki arkadaşı A.K. ve D.Ş. ile İstanbul’da İran uyruklu K.N. (32), Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. gözaltına alındı. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne pompalı tüfekle saldıran E.B.’nin irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) Esenyurt’ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

OLAYI AÇIKLAYAN VALİ AÇIKLAMADA BULUNDU

İzmir Valisi Süleyman Elban, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı yok. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek” ifadelerini kullandı. CNN Türk, saldırganın evini görüntüledi.

DEDESİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, saldırgan E.B.’nin dedesi Hamza Bigül ile görüştü. Dedesinin yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: “Ben bittim. Dün geceden beri gözümde uyku yok. Eren evden çıkarken kesinlikle bana bir şey söylemedi. Karakola gittim, göreyim diye. Ben silah seslerine uyandım. Küçük kız kardeşi bile uykusundan kalktı. Eren’den böyle bir şey beklemiyorduk. Okula gidip geliyordu, hep takdirname getiren bir çocuktu. Sakin sakin gelip otururdu. Ne olduğunu bilemiyorum. Aklım gitti. Aklım da yetmiyor. Ben onu nasıl büyüttüm. Tanıdıklar zekât parası veriyordu. Ben öyle öyle büyüttüm. Namazı kıldım, polis abi geldi. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah’ım bana sabır versin. 50 yıldır burada yaşıyorum. Her nokta arandı. Aramadık yer kalmadı. Bilgisayarı yoktu. Bir tek telefonu var. Küçük bir tableti vardı. Hepsi bu kadar.”

DEAŞ İLE BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Merve Tokaz, E.B.’nin annesi ve babasının çalıştığı için E.B.’nin dedesi tarafından büyütüldüğüne dikkat çekti. E.B.’nin sabıka kaydı olmadığını belirten Tokaz, “Dedesinde de ağır travma oldu. Dedesine de bir şey söylemeden çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bunun yanında, E.B.’nin DEAŞ terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiği de kaydedildi.