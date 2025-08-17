Gündem

16 Yaşındaki Hatice'nin Katil Zanlısı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yapılan soruşturmada, genç kızı hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğü açığa çıktı.

İLK TESPİTLER VE OLAY YERİ

Olay, dün saat 18.00 civarında Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşti. İşten dönen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi kanlar içinde buldu. Baba Selçuk Fırtına’nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hatice Fırtına’nın cenazesi, polis ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DELİLLER VE İNCELEME

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları incelemeler ve toplanan kanıtlar ışığında, şüphelinin hatalı olduğu belirlenen baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih Fırtına olduğunu saptadı. Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından elde edilen 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheli Fatih Fırtına’yı cinayetin aletini taşıyarak yakaladı ve gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN İFADELERİ

Fatih Fırtına’nın polisteki ifadesinde, eve hırsızlık amacıyla girdiğini öne sürdüğü belirtildi. Ancak cinayet zanlısı, Hatice Fırtına ile karşılaştığı an paniğe kapılıp genç kızı bıçakladığını itiraf etti. Zanlının işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

