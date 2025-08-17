16 Yaşındaki Hatice’nin Katil Zanlısı

MANİSA’DA ACI OLAY

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, genç kızın ölümünün hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından gerçekleştiği belirlendi.

BABASININ KORKUNÇ KEŞFİ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşti. İşten dönen Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi kanlar içinde yerde buldu. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın çok sayıda bıçak darbesinden dolayı yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hatice Fırtına’nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, olay yeri incelemesi ve toplanan bulgularla şüphelinin Selçuk Fırtına’nın kuzeni olan Fatih F. olduğunu saptadı. Bölgedeki 80 kameradan elde edilen 300 saatlik görüntü incelendi ve şüpheli, üzerinde cinayet aleti bıçakla yakalandı.

HIRSIZLIK İDDİASI

Fatih F. polisteki ifadesinde, eve hırsızlık yapmak için girdiğini ifade etti. Ancak Hatice Fırtına ile karşılaştığı sırada paniğe kapılarak genç kızı bıçakladığını kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan, cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği bildiriliyor.