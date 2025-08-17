16 Yaşındaki Hatice’nin Katil Zanlısı

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, dün evinde bıçaklanarak yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yapılan soruşturmalar sonucunda, genç kızın hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

OLAYIN KANITLARI

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İşten dönen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi yerde kanlar içinde buldu. Babanın sağlık ekiplerine yaptığı ihbar sonrası, gelen ekipler genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini saptadı. Hatice Fırtına’nın cesedi, polis ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği inceleme ile topladığı deliller doğrultusunda, şüphelinin baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih F. olduğu belirlendi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan alınan 300 saatlik görüntüleri inceleyen polis, Fatih F. isimli şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Cinayet şüphelisi Fatih Fırtına’nın polisteki ifadesinde, eve “hırsızlık” amacıyla girdiğini söyledi. Ancak Hatice Fırtına ile karşılaştığında paniğe kapılarak genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Fatih Fırtına’nın polis işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.