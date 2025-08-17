16 Yaşındaki Hatice’nin Katili Tanıdık Çıktı

ÖĞRENCİ KIZIN ÖLÜMÜ

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Fırtına, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Soruşturma sonucunda, Hatice’yi hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

OLAY YERİNE BABA GİTTİ

Dün saat 18.00 civarında, Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak’taki evine iş çıkışında dönen Selçuk Fırtına, kızı Hatice’yi yerde kanlar içinde buldu. Babanın yaptığı ihbar sonrasında gelen sağlık ekipleri, lise öğrencisi Hatice Fırtına’nın birden fazla bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hatice’nin cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü inceledi ve evdeki delillerle birlikte şüpheli olarak baba Selçuk Fırtına’nın kuzeni Fatih Fırtına’yı tespit etti. Polis, şüpheli Fatih’i üzerinde suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Cinayet zanlısı yarın adliyeye sevk edilecek.

İFADEDE PİŞMANLIK BELİRTECEK

Fatih Fırtına, polisteki ifadesinde, evine hırsızlık amacıyla girdiğini belirtti. Ancak, Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Fatih’in polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.