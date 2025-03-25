16 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde!

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINAN YENİ İLAÇLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, geri ödeme listesine yeni ilaçlar ekleyerek daha geniş bir kapsam sunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın geri ödeme sürecine dahil edildiğini duyurdu. Bu yeni eklemeler arasında beş kanser ilacı da bulunuyor.

AİLE HEKİMLERİNE YENİ İMKANLAR

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebileceği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını belirtti ve aynı zamanda birçok ilaç için rapor sürelerinin uzatıldığını da ifade etti. “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.