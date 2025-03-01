1631 Projeye 2,2 Milyar TL Destek Sağlandı

GEÇEN YIL KOSGEB’DEN DESTEK SAĞLANDI

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “KOSGEB’in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025.” Bu açıklama, girişimcilere yönelik desteğin devamlılığını ve kapsamını ortaya koyuyor.

2024 YILINDA GERÇEKLEŞEN DESTEKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen yazılı açıklamaya göre, programın 2024 performansına dair detaylar paylaşıldı. “’KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor’ mottosuyla 2024’te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği’nde, geçen yıl 3 dönem başvuru alındı. 2024’ün 1. dönemi 10 Mayıs-28 Haziran, 2. dönemi 1-30 Ağustos, 3. dönemi ise 1-31 Aralık tarihlerinde gerçekleşti,” denildi. Ayrıca, 2024 yılında İş Geliştirme Desteği kapsamında sağlanan finansman rakamları da açıkladı: 1. Dönem (10 Mayıs-28 Haziran): 521 projeye 660 milyon TL, 2. Dönem (1-30 Ağustos): 543 projeye 725 milyon TL, 3. Dönem (1-31 Aralık): 567 projeye 815 milyon TL. Toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandığı, KOSGEB’in girişimcilik ekosistemine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

2025 YILINDA İLK BAŞVURU DÖNEMİ

Bakanlık, 2025 yılının ilk başvuru döneminin 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında olacağını bildirdi. Girişimciler, bu tarihler arasında KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Program, iş kurma ve geliştirme desteği olmak üzere iki ana başlıkta girişimcilere finansal imkan sunuyor. İş Geliştirme Desteği’nde üst limit 2 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Girişimci Destek Programı, Türkiye’de yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmeyi ve mevcut işletmelerin büyümesini sağlamayı amaçlıyor. Destekler, personel giderleri, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alımı gibi kalemleri kapsıyor. Geçtiğimiz yıl üst limiti 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkaran program, girişimcilere daha güçlü bir finansal altyapı sunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR

2025 yılı 1. dönem başvuruları için girişimcilerin, işletmelerini en fazla 3 yıl önce kurmuş olmaları ve KOSGEB’in desteklediği sektörlerde (imalat, telekomünikasyon, bilişim gibi) faaliyet göstermeleri gerekiyor. Başvurular, KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Destek almaya hak kazanan projeler, kurul ve jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

GİRİŞİMCİLERE YENİ FIRSATLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın açıklaması, girişimcilere yeni bir fırsat kapısı açarken, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi açısından da büyük önem taşıyor. 31 Mart 2025’e kadar sürecek başvuru dönemi, iş fikrini hayata geçirmek isteyenler için kritik bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.