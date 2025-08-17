17 Ağustos Depremi Anıldı Ve Unutulmadı

DEPREMİN AKLARDAKİ YERİ

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkımlara yol açtı. TBMM tarafından kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu felaket sonucunda 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kalırken, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı. Deprem, 16 milyona yakın kişiyi farklı seviyelerde etkiledi ve 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

26. YIL ANMA TÖRENİ

17 Ağustos depreminin 26’ncı yıldönümü vesilesiyle Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Bu tören, depremin etkilerini anlatan görüntülerin gösterilmesiyle başladı. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze” şeklinde bir açıklama yaptı. Törende denize karanfiller bırakılarak, hayatını kaybedenler anıldı. Sakarya ve Yalova’da da benzer anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybeden katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

SAKARYA VE YALOVA’DAKİ ANMA PROGRAMLARI

Sakarya’daki anma programında, 17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anısına sela okundu. Yalova’da ise felaketin 26. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen program, sessiz bir yürüyüşle başladı. Bu yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan hareketle 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda noktalandı. Anıt içinde sergilenen deprem fotoğraflarının gezilmesinin ardından, deprem eğitimi verildi. Yalova Müftülüğü görevlileri, etkinlikte Kur’an-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu. 03.02’de, yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklarına karanfil bıraktı. Anma programı Vali Hülya Kaya, Yalova Milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL’DAKİ ZARAR VE ANMA

İstanbul’da 454 kişi hayatını kaybederken, Yalova, Düzce ve Gölcük’ten hastanelere getirilen yaralılarla birlikte bu sayı 981’e ulaştı. Depremde İstanbul’da 1880 kişi yaralandı ve 41 bine yakın konut ile iş yerinde hasar meydana geldi, 18 bin 162 konut ise oturulamaz hale geldi. Avcılar, İstanbul’da depremden en çok etkilenen yer oldu. 270 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Burada 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü belirlendi. Saat 03.02 olduğunda, depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından isimlerin yazılı olduğu deprem anıtına karanfiller bırakıldı.