17 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Devam Ediyor

OPERASYONLAR SÜRECEK

Dolandırıcılık şebekelerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar durmaksızın devam ediyor. Bu bağlamda 17 ilde aynı anda operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlarla ilgili bilgileri kamuoyuna duyurdu.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar paylaşan, internet üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 34 kişiyi yakaladı. Bu operasyon sonucu yaklaşık 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 13’ü için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bilgisi verildi.

SUÇLAR VE SORUŞTURMA

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan bu operasyonlar Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olarak gerçekleştirildi. Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli illerinde yapılan bu operasyonlarda şunlar tespit edildi: Sosyal medya platformları aracılığıyla sahte “motosiklet” ilanlarıyla vatandaşları dolandırma, internet üzerindeki kumar oyunları uygulamalarını kurarak kumar oynatma ve “yatırım danışmanlığı ile tarım kredisi” ilanları yayımlayarak dolandırıcılık yapma eylemleri. Bu durumlar üzerine savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN MAL VARLIĞI

MASAK raporlarına göre, şüphelilere ait 225 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabı ele geçirildi.