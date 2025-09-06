17 İlde Operasyon: 34 Kişi Yakalandı

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Dolandırıcılık şebekelerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla önemli bir sonuç alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

34 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayınlayan, internette kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan toplam 34 kişiyi yakaladı. Gerçekleştirilen bu operasyon sonucunda 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Siber suçlarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde, Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olmak üzere Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin gerçekleştirdiği bazı dolandırıcılık yöntemleri sıralandı. Bu suçlardan bazıları; sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanları vererek vatandaşları dolandırmak, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynatmak ve yatırım danışmanlığı ile tarım kredisi ilanlarıyla dolandırıcılık yapmaktır. Bu şüpheliler hakkında savcılıklarca kapsamlı soruşturmalar başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN MAL VARLIĞI

MASAK raporlarına dayanarak, şüphelilerin mülklerine ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Bu kapsamda 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 banka hesabının dondurulduğu belirtildi.