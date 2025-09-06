17 İlde Operasyon: 34 Kişi Yakalandı

DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Dolandırıcılık şebekeleriyle mücadele çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonların detaylarını kamuoyuna açıkladı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yayınlayan, internet üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 kişiyi yakaladı. Yapılan operasyon sırasında toplam 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Bu süreçte, yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı. 13’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Siber suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli operasyonlar yapıldı. Ayrıca Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de de düzenlemeler yapıldı. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanları vererek dolandırıcılık yaptıkları, internet bağlantılı sistemler aracılığıyla kumar oynattıkları ve internet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi ve bu konularda savcılıklarca soruşturmalar başlatıldı.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

MASAK raporları doğrultusunda, şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde; 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu.