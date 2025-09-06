17 İlde Operasyon: 34 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık şebekelerine karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 17 ilde eş zamanlı düzenlemeler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

34 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde sahte ilan paylaşan, internet üzerinden uygulamalar vasıtasıyla kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 34 kişiyi ele geçirdi. Bu operasyon kapsamında 225 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 13’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili süreçler devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde, Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli olmak üzere; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya üzerinden sahte “motosiklet” ilanları vererek vatandaşları dolandıran, internet tabanlı işletim sistemleri aracılığıyla kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynatan ve web siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları paylaşarak dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturmalar başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

MASAK raporlarına dayanarak, şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde 30 konut, 6 araç ve 40 banka hesabına el konuldu.