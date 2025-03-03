17 Yaşındaki Genç Sokakta Cinayet İşledi

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMA

Olay, Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Daha önce aralarında bir husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay M., sokakta karşılaştı ve bu karşılaşma tartışmaya dönüştü. İki kişi arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek durumu oldukça tehlikeli bir hale getirdi.

KAVGADA YAŞANANLAR

Kavga sırasında A.M.Ö., bıçak kullanarak Berkay M.’yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Berkay M., sağlık ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Berkay M. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan A.M.Ö., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.