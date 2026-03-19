18 İl Merkezli Operasyonla 118 Şüpheli Yakalandı

Suçla mücadele amacıyla emniyet güçleri, özverili çalışmalarıyla yurt genelinde gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. “ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA 5 MİLYAR 300 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ” 18 il merkezli düzenlenen operasyonların detayları, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna iletildi. Yürütülen çalışmalarda, hesaplarında 5 milyar 300 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 118 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

“BİR OPERASYONDA DAHA 118 ŞÜPHELİ YAKALANDI” İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yakalanan 118 şüpheliden 67’sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, “18 il merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK’ın koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

“TUTUKLAMALAR VE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR” Operasyonlar, Bolu, Aydın, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Niğde, Ankara, İzmir, Trabzon, Düzce, Bursa, Afyonkarahisar, Muğla ve Van illerinde yürütüldü. Hesaplarında yüksek işlem hacmi tespit edilen 118 şüpheliden 67’si tutuklanırken, 40’ı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

“ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER” Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin akışına yardımcı oldukları, ayrıca sosyal medya hesapları aracılığıyla sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Emeği geçen tüm güvenlik güçlerine ve kurumlara teşekkür ediliyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.