18 İlde Düzenlenen Operasyonda 118 Şüpheli Yakalandı

Suçla mücadele, emniyet güçlerinin özverili çalışmalarıyla tüm yurtta aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda yeni bir başarılı operasyon gerçekleştirildi. “ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA 5 MİLYAR 300 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ” 18 ildeki operasyonlara dair detaylar ise Bakanlığın sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, hesaplarında 5 milyar 300 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu belirlenen 118 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

18 İL MERKEZLİ OPERASYONLARDA 118 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık, yakalanan 118 şüpheliden 67’sinin tutuklandığını bildirdi. Ayrıca, “18 il merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı.” ifadesine yer verildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK’ın koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 67’Sİ TUTUKLANDI

Bolu, Aydın, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Niğde, Ankara, İzmir, Trabzon, Düzce, Bursa, Afyonkarahisar, Muğla ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 milyar 300 milyon TL işlem hacmine sahip 118 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 67’si tutuklanırken, 40’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri sürüyor.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Emeği geçen tüm birimleri, kahraman Jandarmayı, MASAK’ı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını kutluyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

