19 Mayıs’ta Anıtkabir’de Tören!

ANITKABİR’DE İLK TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Milli mücadelenin başlangıcını simgeleyen bu özel günde, ilk anma töreni Anıtkabir’de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen genç temsilciler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

BAKAN BAK’TAN GENÇLERE ÖNEMLİ MESAJ

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Bak, “Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası’nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozmayacağı sarsılmaz birlik ruhu ile Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza koruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye’nin gençleri işaret ettiğiniz muhasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde, sanatta, dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar. Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatlarında temsil edilen küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün Paris 2024’te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde, aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır. Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMALAR SÜRÜYOR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki kutlamalar şehir meydanlarında düzenlenen törenlerle devam ediyor. Spor etkinlikleri ve yürüyüşlerle milli ruhu canlandıran gençler, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın gururunu taşıyor.