19 Mayıs’ta Toplu Taşıma Ücretsiz

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Türkiye genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanıyor. Gençliğe ithaf edilen bu özel günde hem spor yarışmaları hem de kültürel programlarla bayram coşkusu ülke genelinde yaşanacak. Resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs’ın en çok merak edilen konularından biri ise toplu taşıma uygulamaları oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok şehirde ulaşımda özel düzenlemeler yapılacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HATTI DÜZENLEMELERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 4736 sayılı Kanunun birinci maddesi doğrultusunda 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, bazı raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı bulunuyor.

İSTANBUL’DA CUMARTESİ TARİFESİ UYGULANACAK

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri 19 Mayıs’ta toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Bunun yanı sıra, otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesiyle hizmet verecek.

ANKARA’DA EGO ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Başkent Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY hatları, 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak. Bu uygulama, Ankaralıların bayram etkinliklerine katılımını kolaylaştıracak.

İZMİR’DE İNDİRİMLİ ULAŞIM HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma sistemlerinde de 19 Mayıs’ta indirimli ulaşım hizmeti sağlanacak. Yüzde 50 indirimli olarak hizmet verilecek hatlar arasında ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları yer alıyor.