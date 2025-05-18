19 Mayıs’ta Ulaşım Ücretsiz Olacak

19 MAYIS COŞKUSU ÜLKE GENELİNDE YAŞANACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde bu yıl da birçok etkinlikle kutlanacak. Gençliğe ithaf edilen bu özel günde, spor karşılaşmaları ve kültürel etkinliklerle bayram coşkusu yurt sathında hissedilecek. Resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs’ta, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşıma uygulamaları oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi pek çok şehirde ulaşımda özel düzenlemeler yapılacak.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ÜCRETSİZ ULAŞIM OLACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 4736 sayılı Kanunun birinci maddesi çerçevesinde 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, bazı raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar şu şekilde belirlenmiş: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

İSTANBUL’DA CUMARTESİ TARİFESİ UYGULANACAK

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi vatandaşlar 19 Mayıs’ta toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca, otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesiyle hizmet verecek.

ANKARA’DA EGO ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Başkent Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY hatları, 19 Mayıs’ta ücretsiz olacak.

İZMİR’DE İNDİRİMLİ ULAŞIM HİZMETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma sistemlerinde ise 19 Mayıs’ta indirimli ulaşım uygulanacak. Yüzde 50 indirimli hizmet verilecek hatlar; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ ile Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları olacak.