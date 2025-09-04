19 Yaşındaki Gül, Savcıyı Öldürdü

İSTANBUL’DA CİNAYET OLDU

İstanbul Çekmeköy’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bir restoranda yemek yerken boğazından keserek öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Gül, Kayhan ile tartıştıktan sonra, gerginliğin artmasıyla birlikte savcıyı bıçaklayarak hayatına son verdi. Zanlı, ifadesinde olayı soğukkanlı bir şekilde anlattı ve geçmişte işyerinden alacağı olan 150 bin lirayı almak amacıyla gittiğini belirtti. “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim” sözlerini ifade etti.

TARTIŞMA VE CİNAYETİN DETAYLARI

Gül, Kayhan ile birkaç kez para meselesi yüzünden konuştuğunu ancak bu konuda bir sonuca ulaşamadığını söyledi. Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesiyle, bir anda olaylar kontrolden çıkmış. “O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi” dedi. İtişme sırasında meydana gelen olayların ardından, Gül kendisini savunmak amacıyla bıçağı Kayhan’ın boynuna sapladığını ifade etti. Kayhan yere düştüğünde kaçmadığını, jandarmaya teslim olduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU VE PSİKOLOJİK DURUMU

Sorguda uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorulan Gül, bir yıl öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını ancak şu anda kullanmadığını ve olay öncesinde bilincinin yerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve tedavi görmediğini ifade etti. “İşletmede çalıştığım dönemlerde ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuk” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ

Gül, öldürme eylemi için kendisini yönlendiren kimse olmadığını belirtti. Kayhan’ın ailesinin avukatı, Savcı Kayhan’ın Mustafa Can Gül’ü liseye kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Gül’ün olayın gerçekleştiği restoranda çalışmak istediği ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığı belirtildi. Gözaltındaki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.