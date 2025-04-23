19 Yıl Sonra Suçlular Yakalandı!

CİNAYETin Aydınlatılması

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19 yıllık bir cinayeti aydınlatmayı başardı. 11 Nisan 2006 tarihinde, Konya’nın Güneysınır ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın cesedinin yanmış halde bulunduğu tespit edildi. Olayı aydınlatmak amacıyla Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından geniş bir inceleme süreci başlatıldı.

Cinayet Kurbanının Kimliği Belirlendi

2006 yılında kaybolan kişilerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, bulunan cesedin, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp olarak aranan Y.Ö. isimli kadına ait olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen teknik takip, incelemeler ve detaylı araştırmalar sonucunda Y.Ö.’nün, A.S. ve H.S. isimli kişiler tarafından öldürülüp üzerine benzin dökülerek yakıldığı meydana çıktı. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, kasten öldürme suçu şüphelileri, olaydan tam 19 yıl sonra yakalandı.

Şüphelilerin Yakalanması ve Yargılama Süreci

H.S. adlı kadın, olay delillerini gizlemek suçundan yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. A.S. ise, sevk edildiği adli makamlarca tutuklamaya sevk edilerek Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Bu gelişmeler, yerel halkta büyük bir tepki ve dikkat çekti. Cinayet ile ilgili soruşturma devam ediyor.