2.5 Aylık Bebeğe Kayyum Atandı

ADANA’DA BEBEKLERİ İÇİN DAVA AÇILDI

Adana’da 2.5 ay önce dünyaya gelen M.T. adlı bebeğin topuk kanı alınmasına karşı çıkan anne ve babasına dava açıldı. İHA’nın haberine göre, 2.5 ay önce özel bir hastanede doğan bebekten, annesi 35 yaşındaki Seda Çakmak ve babası 40 yaşındaki Murat Çakmak’ın isteği üzerine topuk kanı alınmadı. Aile, bebeğin aşı olmasını da istemeyerek gerekli evrakları imzalayıp hastaneden ayrıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Özel hastanede ne topuk kanı alındı ne de aşı yapılması nedeniyle durum, çiftin yaşadığı mahallenin sağlık ocağına ve ardından Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Bakanlık, ailenin durumu hakkında şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu süreçte mahkeme, 2.5 aylık M.T. için geçici olarak kayyum atanmasına karar verdi. Aile de Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi bebeğin vasisi olarak mahkemeye bildirdi.

BABADAN AÇIKLAMALAR

Baba Murat Çakmak, Türk Tabipler Birliği’ni suçlayarak, “Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars’ta da böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz. Aynı testleri tükürük ve idrar ile yapabilirler, öyle yapsınlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Tabipler Birliği bir anlaşma halinde gibi insanlara saldırmaya başlamışlar. Ben topuk kanı aldırmadım diye bana terörist muamelesi yapıyorlar” dedi.

KAYYUM ATANMASINA TEPKİ

Kayyum atanması kararına tepki gösteren baba Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum” şeklinde konuştu.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, “Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor” dedi.

TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

Topuk kanı alımı, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu Türkiye’de, dünya ortalamasına göre daha fazla görülen genetik ve metabolik hastalıkların yenidoğan döneminde tespit edilmesini ve erken tedavi sayesinde çocuğun sağlıklı yaşam sürmesini sağlaması açısından hayati bir öneme sahip. Bu yöntem sayesinde her yıl 5 binin üzerinde bebekte hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.