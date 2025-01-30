2.5 Aylık Bebeğe Kayyum Atandı

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Adana’da 2.5 ay önce dünyaya gelen bebekleri için topuk kanı alınmasına karşı çıkan anne ve babaya dava açıldı. İHA’da yer alan habere göre, 2.5 ay önce özel bir hastanede doğan M.T. isimli bebekten, annesi Seda Çakmak ve babası Murat Çakmak, istedikleri için topuk kanı alınmadı. Aile, bebeklerinin aşı olmasını da istemeyerek, gereken evrakları imzalayarak hastaneden ayrıldı.

SAĞLIK KURULUŞLARINA BİLDİRİLDİ

Özel hastanede topuk kanı alınmaması ve aşı yapılmaması sebebiyle durumu, ailenin yaşadığı mahallenin sağlık ocağına ve sonrasında Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Sağlık Bakanlığı’nın ailenin durumu hakkında şikayetçi olmasının ardından, Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

KAYYUM ATAMA KARARI VERİLDİ

Açılan davada mahkeme ailenin ifadesini dikkate alarak, 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, Murat Çakmak’ın kardeşi F.Ç.’yi bebeğin vasisi olarak mahkemeye bildirdi. Baba Murat Çakmak, Türk Tabipler Birliği’ni eleştirerek, “Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars’ta böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Topuktan kan alınması için topuğu deldiğinizde enfeksiyon kapabiliriz” dedi.

KAYYUM ATANMASINA TEPKİ

Kayyum atanılmasına tepki gösteren baba Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AVUKAT AÇIKLAMALARI

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, “Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ve ardından müvekkilin ifadesi alınmış, kayyum atanmış. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Topuk kanı testinde belirtilen hastalıkların tedavi edileceği ifade edilmez; sadece hastalıkların seyrinin durdurulacağı belirtiliyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor” dedi.

TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

Topuk kanı testi, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkede, dünya genelinden daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit etmeye yarıyor. Bu test, erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamanın hayati önemini taşıyor. Her yıl 5 binin üzerinde bebeğin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit ediliyor.