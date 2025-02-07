2 Bin Yıllık Sikke İnternette Satışta

İZİNİ GİZLİLİK İLE ASIRLIK SİKKELERİN SATIŞI

Bursa’nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunulmuş durumda. Bursa, geçmişte 4 medeniyete ev sahipliği yapmış olan İznik şehriyle birlikte, tarihi açıdan önemli bir konuma sahip. İnternet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması ise büyük bir şaşkınlık yaratıyor.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bir çevrimiçi alışveriş platformunda yer aldığı iddia edilen 2000 yıllık sikkelerin satışına dikkat çekildi. Bu durum, polis ekiplerinin tarihi eserleri internet üzerinden satan kişilerle ilgili harekete geçmesine neden oldu. Ekipler, bu değerli eserlerin koruma altına alınması için gerekli adımları atıyor.